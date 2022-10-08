Для ветеранів стартував осінній семестр проєкту «Норвегія – Україна»

09 жовтня 2022, 09:21

У десятьох українських містах: Києві, Івано-Франківську, Тернополі, Львові, Чернівцях, Чернігові, Вінниці, Ужгороді, Луцьку та Умані розпочалися бізнес-курси для військовослужбовців, звільнених у запас. Навчання, котре згодом допоможе відкрити власний бізнес або обійняти керівні посади в українських та міжнародних підприємствах, повністю фінансує Міністерство закордонних справ Норвегії. Про це повідомляє сайт Міжнародного фонду соціальної адаптації.

Координатор проєкту «Норвегія − Україна» від Міжнародного фонду соціальної адаптації Ольга Філіна розповіла, що попри складну ситуацію, пов’язану з повномасштабною агресією рф, актуальність такого навчання для ветеранів, котрі звільнилися з військової служби, повернулися з війни, можливо, втратили здоров’я під час протистояння жорстокому ворогу, не лише не зникає, а навпаки — суттєво зростає.

— Цей проєкт надає їм мотивацію й допомагає знайти себе в цивільному житті, професійно адаптуватися до нього, побудувати власний бізнес, — каже Ольга Філіна. — Крім цього, такі курси потрібні тим членам сімей військових, котрі стали вимушеними переселенцями, втратили свою звичну роботу й потребують нових знань і навичок.

Ветеранів навчатимуть тих професій, які мають попит на ринку праці: приватне підприємництво, аграрна справа, ІТ-технології, вебдизайн, тестування програмного забезпечення, будівництво, стратегічний розвиток територіальних громад тощо. Також вони знатимуться на менеджменті, маркетингу, бухгалтерській справі.

Лекції й практичні заняття проходитимуть на базі вищих навчальних закладів нашої країни. Зокрема, декан факультету управління і технологій Державного університету інфраструктури та технологій (ДУІТ) Світлана Боняр повідомила, що з проєктом «Норвегія – Україна» її ВНЗ співпрацює вже третій сезон. Вона вважає, що він корисний не лише для ветеранів, а й для викладачів: «Ми виконуємо свій соціальний обов’язок і підтримуємо наших військових у їхньому прагненні до адаптації в цивільному житті. Крім цього, самі розвиваємся, переймаючи їхній багатий досвід».

За її словами, слухачі у ДУІТ протягом 350 академічних годин будуть освоювати тримісячний курс «Організація підприємницької діяльності в Україні».

Ольга Філіна розповіла АрміяInform, що випускники попередніх курсів започатковували найрізноманітніші цікаві бізнеси: горіхові сади, кав’ярні, пекарні, магазини, виробництво іграшок, солодощів, сувенірів. Багато зі слухачів присвятили своє життя соціальним проєктам — зокрема відкривали реабілітаційні центри для тих, хто з початку гібридної війни постраждав у боях проти ворога.

Колишній військовослужбовець Служби безпеки України Павло Курбет у 2013 році закінчив курс «Безпека бізнесу». Попри майже десять років, які минули з того часу, пам’ятає багатьох викладачів і вдячний їм за набуті знання з економічної безпеки й технічного захисту інформації. У цивільному житті вони допомогли йому посісти серйозну посаду в секторі корпоративної безпеки одного з підприємств у будівельній сфері.

Подібні курси Міжнародний фонд соціальної адаптації спільно з ГО «Всеукраїнське об’єднання учасників бойових дій та ветеранів зв’язку» реалізує з 2003 року. В рамках цього проєкту психологічну та правову адаптацію, сприяння у працевлаштуванні здобули майже 14 тисяч колишніх військових і, зокрема, близько 3 тисяч учасників бойових дій.

Кореспондент АрміяInform Володимир Поліщук