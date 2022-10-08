Кремль намагається зробити винним за вибух на Керченському мосту Міноборони рф, аби захистити путіна, - ISW

09 жовтня 2022, 11:00

Кремль намагається зробити Міноборони росії цапом-відбувайлом за вибух на Кримському мосту.

Про це пише Рубрика, посилаючись на звіт американського Інституту дослідження війни (ISW).

Аналітики вважають, що таким чином кремль хоче відвести провину від президента рф володимира путіна.

Адже в його сторону почала лунати критика.

Зазначимо, що офіційної заяви Міноборони росії з приводу інциденту не було.

У ISW нагадали, російське видання Meduza повідомило, що адміністрація президента росії розіслала російським ЗМІ інструкцію про те, як потрібно доносити інфомацію про вибух на Керченському мості та применшувати серйозність ушкоджень.

Не виключено, що кремль наказав російському Міноборони зберігати мовчання з приводу цієї ситуації.

Як наголошують аналітики, російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що росія повинна почати ударну кампанію по критично важливій українській інфраструктурі. Це треба зробити замість того, щоб "слухати обіцянки російського МО".

Один із російських військових блогерів попередив, що якщо путін не вживе заходів у відповідь, це "буде сприйнято за слабкість самого президента".

Інший мілблогер зазначив, що кремль лицемірно закликає росіян згуртуватися за путіна, якщо він не може прокоментувати такі важливі події:

як затоплення "Москви",

обмін полоненими,

крах харківського фронту.

У ISW вважають, що це перша пряма критика на адресу путіна.