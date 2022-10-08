Вибух на Кримському мосту вплине на підтримку рф своїх сил на півдні України – розвідка Британії

09 жовтня 2022, 12:00

Вибух на Кримському мосту, ймовірно, матиме значний вплив на здатність росії підтримувати свої сили на півдні України.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у короткому зведенні британської військової розвідки, опублікованому у неділю Міністерством оборони Великої Британії у Твітері.

У результаті вибуху, що пошкодив 8 жовтня Кримський міст, дві з чотирьох проїжджих частин обвалилися в кількох місцях на протяжності приблизно 250 м. Майже напевно транзит деяких транспортних засобів двома іншими проїжджими частинами мосту буде відновлено, але пропускна здатність буде серйозно знижена, вважають у британській розвідці.

«Ступінь пошкодження залізничного переїзду невідомий, але будь-яке серйозне порушення його пропускної здатності, ймовірно, матиме значний вплив на і без того напружену здатність росії підтримувати свої сили на півдні України», - йдеться у повідомленні.

Залізничний переїзд був відкритий для вантажів лише в червні 2020 року, але лінія зіграла ключову роль у перекиданні важкої військової техніки на південний фронт під час повномасштабного вторгнення рф в Україну.

«Цей інцидент, ймовірно, близько торкнеться президента путіна; це сталося через кілька годин після його 70-річчя, він особисто спонсорував і відкрив міст, а підрядником його будівництва був його друг дитинства аркадій ротенберг», - зауважує розвідка Британії.

Останніми місяцями колишній охоронець путіна, а нині командувач нацгвардією росії віктор золотов публічно запевнив у безпеці мосту.

Як повідомлялося, 8 жовтня на Кримському мосту, який з'єднує росію і тимчасово окупований український Крим, виникла пожежа, горіли цистерни з пальним, зруйнована частина дорожнього полотна. На подію жваво відреагували українські користувачі соціальних мереж.

У Службі безпеки України наразі не коментують причетність спецслужби до вибухів і пожежі на Кримському мосту.