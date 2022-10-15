Війська РФ знову завдали ракетного удару по Запоріжжю, спалахнула пожежа.

15 жовтня 2022, 08:08

В суботу зранку, 15 жовтня, російські військові обстріляли ракетами місто Запоріжжя. Вибухи зафіксували близько 5:45 годин за київським часом. У місці прильоту спалахнула пожежа.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Старух. В мережі також з'явилися фото і відео вибухів (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Увага! Ракетна атака ворога по обласному центру. Прямуйте до укриттів. Бережіть себе!" – написав Олександр Старух.

"Вранці окупант поцілив 10 ракетами в обласний центр. Низка об’єктів енергетичної та промислової інфраструктури зазнали руйнувань. Інформація щодо постраждалих уточнюється", – написав Олександр Старух трохи згодом.

Трохи згодом секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив про наслідки обстрілів.

"Постраждали об‘єкти інфраструктури. На місці виникла пожежа. Працюють відповідні служби. Інформація щодо постраждалих людей з'ясовується. За попередньою інформацією, також спрацювали сили ППО", – написав Анатолій Куртєв.

Він також залишив номери телефонів, за якими жителі Запоріжжя можуть повідомити про ушкодження своїх осель:

15-80 (зі стаціонарних)

(061) 787 15 80

(050) 414 15 80

(067) 656 15 80

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у ніч проти 15 жовтня російські військові атакували українські міста ракетами та іранськими дронами-камікадзе Shahed-136. Під ворожим вогнем опинилися Запоріжжя, Кривий Ріг та Нікополь.

У Запоріжжі внаслідок ворожої атаки постраждали об'єкти інфраструктури, спалахнула потужна пожежа.

У Кривому Розі на Дніпропетровщині попередньо, по ворожих безпілотниках працювали українські ППО. Окрім того, по місту було випущено ракети з території тимчасово окупованої Нової Каховки, однак, одна з них, не досягнувши цілі, вибухнула у повітрі.

У Нікополі також пролунала низка вибухів – окупанти відкрили вогонь по місту з РСЗВ. Після прильотів почалася пожежа.