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Суспільна думка
Події
15 жовтня 2022, 08:35

Окупанти обстріляли Нікополь, у місто прилетіло понад 50 снарядів: є поранені.

Війська РФ вночі 15 жовтня вкотре накрили вогнем Нікополь Дніпропетровської області. Також під обстрілом опинились Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська громади.

Ворог бив із "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії. Унаслідок атаки поранено двох людей, повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко (щоб подивитися фото наслідків обстрілу, доскрольте новину до кінця).

За його словами, в Нікополь прилетіло понад 50 російських снарядів. Постраждали 35-річний чоловік та 42-річна жінка. Обидва госпіталізовані, їхній стан – середньої тяжкості.

Крім того, пошкоджено 10 багатоповерхових та приватних будинків, транспортне підприємство, кілька магазинів, гаражний кооператив, автомобілі та кілька офісів.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах обійшлося без постраждалих. Водночас пошкоджено промислове підприємство та житлові будинки.

Джерело_ OBOZREVATEL
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