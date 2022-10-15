Очолювали фейкові установи «ЛНР» – ще трьох осіб судитимуть за колабораціонізм

15 жовтня 2022, 08:42

Прокурори окружних прокуратур Луганської області направили до суду обвинувальні акти стосовно ще трьох осіб за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

Слідством встановлено, що чоловік, який раніше працював заступником начальника відділення банку, погодився на співпрацю з окупаційною владою РФ. У березні 2022 року він добровільно обійняв псевдопосаду «начальника Біловодського відділення державного банку ЛНР».

Інший обвинувачений добровільно став так званим «начальником Білокуракинського відділення державного банку ЛНР».

Очоливши незаконно створені окупантами територіальні «фінансові установи», громадяни взяли на себе обов’язки з розвитку та зміцнення фейкової банківської системи псевдореспубліки.

Також слідством встановлено, що наприкінці березня 2022 року колишній методист відділу освіти однієї з селищних рад Луганської області, погодився на пропозицію окупаційної влади та приступив до виконання обов’язків начальника відділу освіти так званої «адміністрації Білокуракинського району ЛНР».

Обвинуваченим загрожує до 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснювалося слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.