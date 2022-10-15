15 жовтня 2022, 11:00 Міноборони США повідомили, що входить до нового пакету військової допомоги для України на суму $725 млн Пентагон повідомив, що саме увійде до нового пакету військової допомоги для України на суму 725 млн доларів. Про це інформує Міністерство оборони США. У відомстві зазначили, що США надають допомогу "для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони". Зокрема, в пакет допомоги увійдуть: додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

23 000 155-мм артилерійських снарядів;

500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

5 000 155-мм пострілів для систем дистанційного протитанкового мінування (RAAM);

5 000 одиниць протитанкового озброєння;

високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);

понад 200 високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів (HMMWV);

стрілецька зброя та понад 2 000 000 боєприпасів до неї;

медичні засоби. Пентагон уточнив, що із січня 2021 року США виділили понад 18,2 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні. Нагадаємо що президент Штатів Джо Байден оголосив про надання Україні нового пакета військової допомоги на 725 мільйонів доларів. Байден підписав указ, яким скерував 725 мільйонів доларів військової допомоги Україні. Виділені кошти будуть спрямовані на предмети оборонного призначення, послуги Міністерства оборони та надання військової освіти і підготовки. Джерело: Рубрика Твітнути