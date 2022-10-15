15 жовтня 2022, 13:00

Російські військові оглядачі звинувачують високопосадовців росії у підготовці репресій проти них. Усе через їх критику під час війни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Інституту вивчення війни.

Інститут дослідження війни, аналізуючи риторику російських воєнкорів, які висвітлюють війну росії проти України, дійшов висновку про те, що Кремль ймовірно готує покарання для оглядачів.

Один з російських оглядачів звинуватив "окремих генералів і воєначальників", у тому, що вони розробляють список людей, яких Міністерство оборони росії планує притягнути до відповідальності за "дискредитацію" діяльності міністерства та так званої "спецоперації".

Куди зник Гіркін

Майже протягом тижня терорист не з'являється у своєму Telegram-каналі попри те, що раніше щодня постив новини з фронту й критикував командування росії через бездарність на полі бою.

Зрештою, дружина Гіркіна підтвердила інформацію про те, що терориста відправили на фронт, опублікувавши з ним фотографію, де той постав у військовій формі.