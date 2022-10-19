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Суспільна думка
Суспільство
20 жовтня 2022, 07:56

Український народ отримав Премію Сахарова «За свободу думки»

Про це повідомила голова Європарламенту Роберта Мецола.

«Вони відстоюють те, у що вірять. Борються за наші цінності. Захищають демократії, свободи та верховенства права. Ризикують життям заради нас. І сьогодні вони горді переможці Премії імені Сахарова. Ніхто не є гіднішим. Вітаємо мужній народ України!» – написала вона.

Премія Андрія Сахарова «За свободу думки» – щорічна відзнака Європарламенту, яку заснували у 1988 році. У різні роки її переможцями були президент ПАР Нельсон Мандела, генеральний секретар ООН Кофі Аннан У 2019 році лауреатом Премії імені Сахарова став український режисер Олег Сенцов.

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