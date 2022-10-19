Через російську агресію в Україні постраждало вже понад 1245 дітей, - Офіс Генпрокурора

20 жовтня 2022, 12:00

Унаслідок повномасштабної війни рф проти України щонайменше 246 українських дітей вважають зниклими безвісти.

Про це інформує Рубрика, посилаючись на Офіс Генерального прокурора.

Як зазначили у прокуратурі, станом на ранок 20 жовтня щонайменше 1245 дітей зазнали страждань.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів офіційне число дітей, що загинули, становить – 428.

Також понад 817 дітей отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ювенальні прокурори наголошують, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у:

Донецькій області – 417,

Харківській – 258,

Київській – 116,

Миколаївській – 77,

Чернігівській – 68,

Луганській – 64,

Херсонській – 57,

Запорізькій – 69,

Дніпропетровській – 31.

Останні виявлені факти злочинів проти дітей:

18 жовтня внаслідок обстрілу військами рф м. Бахмут Донецької області отримала поранення 2-річної дівчинки.

Стало відомо, що 12 березня через обстріл ворогом м. Слов'янськ Донецької області отримала тілесні ушкодження 13-річної дівчинки.

У прокуратурі зазначили, що через бомбардування та знищення зброї силами рф пошкоджено 2663 заклади освіти. 326 з них зруйновано повністю.

До того ж, ювенальні прокурори повідомляють про те, що знайшли вже 6809 дитину.

Окрім того, у відомстві наголосили, що до росії та так званих республік депортували 8709 дитини, з них повернули додому всього 96 неповнолітніх.