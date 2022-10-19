Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 19 жовтня

20 жовтня 2022, 07:58

Маніпуляція

Посол рф в Італії с.разов заявив: «керівництво Італії затвердило вже п’ять пакетів військової допомоги Україні, проте в італійському суспільстві є чималі сумніви щодо доцільності накачування київського режиму зброєю, посилюються пацифістські настрої».

Дезінформація

В МЗС рф повідомили: «констатуємо, що питання до військово-біологічної діяльності США у контексті функціонування біолабораторій на українській території, як і раніше, залишаються. На них не були отримані вичерпні відповіді, які могли б остаточно розвіяти сумніви…».

Дезінформація

Речниця МЗС рф м.захарова заявила, що «через десятиліття [після трагедії Бабиного Яру], 2014р. до влади в Україні внаслідок збройного антиконституційного держперевороту прийшли сили, які відкрито проповідують ідеї національної винятковості та возвеличують тих фашистських поплічників, хто був причетний до страт сотень тисяч людей».

Джерело: Центр протидії дезінформації