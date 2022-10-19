За звільненим селом слідчі знайшли позиції загарбників, звідки обстрілювали Харків

20 жовтня 2022, 08:15

Неподалік звільненого села Липці слідчі знайшли позиції загарбників, з яких ті обстрілювали Харків і низку інших населених пунктів області.

Про це повідомив у Фейсбуці начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов, передає Укрінформ.

“Харківщину обстрілювали не тільки з території рф, а й під час окупації частини області - з різних позицій в області. Одна з таких позицій - за Липцями, біля дамби Трав’янського водосховища. Слідчі знайшли це місце і штаб окупантів поруч - в колишній базі відпочинку та в підвалах будинку жили військовослужбовці рф, тож вилучені відбитки пальців, зразки ДНК та їхні речі (ідентифікованих росіян ми одразу опублікуємо в телеграм-каналі «Воєнні злочини в Харківській області»)”, - зазначив Болвінов.

Він додав, що на самому місці обстрілу знайдено більше 400 гільз 122 калібру, ведуться слідчі дії.

За інформацією слідства, звідси загарбники, крім Харкова, обстрілювали також село Циркуни, що за кілька кілометрів від обласного центру, та Руську Лозову - одне з найбільших сіл у передмісті Харкова.

Як повідомлялося, село Липці розташоване за 20 км на північ від обласного центру на берегах річки Харків. Із початку повномасштабного російського вторгнення в Україну по 12 вересня село перебувало під російською окупацією.

Зокрема, 15 серпня внаслідок обстрілу, який здійснили загарбники з території Липців, у Салтівському районі Харкова загинула одна людина, шестеро зазнали поранень.