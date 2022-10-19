Зеленський закликає українців обмежити використання потужних електроприладів

20 жовтня 2022, 08:19

Президент звернувся до українців з проханням обмежити споживання електрики, зокрема не вмикати зайві прилади.

Про це Володимир Зеленський сказав у відеозверненні, передає Укрінформ.

«Ми зробимо все можливе, щоб відновити нормальні енергетичні можливості нашої країни. Але для цього потрібен час. І для цього потрібні наші з вами спільні зусилля. Завтра – ще більше, ніж раніше. Будуть роз’яснення і від керівників обласних адміністрацій, і від урядовців, але загалом потрібно вже із 7-ї ранку особливо свідомо ставитися до споживання електрики», - сказав Зеленський.

Він звернувся з проханням не вмикати зайві електроприлади й обмежити споживання електрики тією технікою, яка потребує багато енергії.

«Завтра дуже важливо, щоб споживання було максимально свідомим, тоді й графіки стабілізаційних відключень будуть коротшими», - пояснив Президент.

Він поінформував, що провів загальну нараду з питань енергетики з Офісом, урядом, енергокомпаніями.

«Готуємося до всіх можливих сценаріїв з огляду на зимовий сезон. Виходимо з того, що російський терор буде спрямований на енергообʼєкти, поки з допомогою партнерів не забезпечимо можливість збивати 100% ворожих ракет і дронів», - наголосив глава держави.

Як повідомляв Укрінформ, Президент провів зустрічі з європейськими політиками щодо викликів енергетиці та протистояння терористичній загрозі.