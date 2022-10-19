Українцям знадобиться 15 років для відновлення психічного здоров'я після війни – експертка

20 жовтня 2022, 08:23

У Києві презентували програму "Право бути щасливим" з психосоціального супроводу родин, постраждалих від війни.

Презентація відбулася в Медіацентрі Україна - Укрінформ.

"Інколи людина перебуває у стані, коли не розуміє, що їй треба. Тому ми використовуємо інструменти психосоціальної підтримки, які наснажують ресурсами, аби в людини з’явилися сили для розуміння власних потреб", - зазначила автор програми психолог Ольга Плетка.

Програма орієнтується на психосоціальну підтримку підлітків, юнаків та їхніх батьків, які пропрацьовують свої переживання та страхи із фахівцями команди в окремих групах, сформованих за віковим принципом.

Водночас передбачена й підготовка психологів. За словами автора, для участі проєкті зі 120 заявників було обрано команду з 10 найкращих психологів.

Психолог проєкту Олександра Бєлєніннік, яка працювала з підлітками, зауважила, що найпоширенішими проблемами молоді є панічні атаки. Також юнаки цікавляться, як планувати майбутнє, як зрозуміти власні відчуття та що з ними робити. Своєю чергою батьки намагалися віднайти нове місце в житті як переселенці. Обидві вікові категорії прагнули впоратися з відчуття провини за полишених родичів і друзів.

"Ми не можемо знати, скільки саме людей потребує допомоги, бо це внутрішні суб’єктивні відчуття самої людини. Але в соціальному плані кожна родина в Україні потребує уваги фахівця, хоча б на 1-2 зустрічі. Навіть мінімальний супровід дає результат", - зауважила Плетка.

Вона також повідомила, що одним із продуктів проєкту стала пам’ятка для батьків, що розповідає про комунікацію з дітьми за їхньої травматизації. Найперше батьки мають подбати про себе, бо "якщо доросла людина розумітиме свої стани та відновлюватиметься екологічно, то дитина потягнеться за нею і теж впорається".

"Загалом після війни нашому суспільству знадобиться ще близько 15 років для відновлення психічного здоров'я", - підкреслила Плетка.

Авторська програма "Право бути щасливим" з'явилася у 2019 році як проєкт для реабілітації дітей з "сірої зони". У 2020 р. вона була затверджена Інститутом соціальної та політичної психології НАПНУ. Ініціатива реалізується БО "Центр реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС "Ярміз" за фінансової підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду "Відродження" із червня 2022 р.