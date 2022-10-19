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Ірина Верещук
Суспільна думка
Кримінал
20 жовтня 2022, 08:26

Двох «служок» окупантів судитимуть на Луганщині

Прокурори Старобільської окружної прокуратури Луганської області направили до суду обвинувальні акти стосовно двох мешканців Марківської громади Старобільського району за фактом колабораційної діяльності (ч.5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, після захоплення населених пунктів окупаційними військами держави-агресора на бік ворога перейшов депутат Марківської селищної ради 8 скликання. У березні 2022 року 61-річний чоловік добровільно очолив «управління житлово-комунального господарства адміністрації Марківського району лнр».

Ще одна обвинувачена – 52-річна місцева мешканка, яка раніше працювала на керівній посаді Марківського управління ветеринарної медицини та пішла «служити» окупаційній владі держави-агресора. На початку квітня 2022 року її призначено «заступником начальника – лікарем ветеринарної медицини» так званого державного закладу «лнр» – «Станції по боротьбі з хворобами тварин Марківського району державної служби ветеринарної медицини лнр».

На псевдопосадах у незаконно створених органах так званої «лнр» обвинувачені сприяють у легалізації окупаційного режиму.

Вказані особи перебуватимуть у розшуку до моменту затримання. Стосовно них судом заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а на їх майно накладено арешт.

Наразі матеріали обвинувачення передано до Покровського районного суду Дніпропетровської області для розгляду по суті.

За добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарчих функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, закон передбачає покарання – до 10 років ув’язнення з позбавленням права від 10 до 15 років обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та з можливою конфіскацією майна.

Спеціальне досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснювалося слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: Луганська обласна прокуратура

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