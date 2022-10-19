Президент Швейцарії приїхав до України

20 жовтня 2022, 11:00

До України з візитом прибув президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс.

Про це він написав у Твіттері, передає Укрінформ.

«Знову в Україні - через рік після мого останнього візиту. Моя мета - скласти враження про ситуацію у зв’язку з війною, гуманітарну ситуацію та підготовчу роботу до відбудови країни», - повідомив Кассіс.

Раніше Швейцарія схвалила внесення до санкційного списку понад 30 фізичних та юридичних осіб з рф у зв’язку зі спробою незаконної анексії росією частини території України.

Як повідомляв Укрінформ, у середу із візитом до української столиці прибув міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас.