Енергодар на межі гуманітарної катастрофи - Дмитро Орлов

23 жовтня 2022, 15:49

Тимчасово окупований Енергодар на грані гуманітарної катастрофи. Перспектив щодо старту опалювального сезону в місті немає.

Про це в ефірі національного телемарафону новин сказав міський голова Енергодара Дмитро Орлов, передає Укрінформ.

«Енергодар на грані гуманітарної катастрофи, бо обстріли руйнують цивільну інфраструктуру та електромережі. Місто без газу вже пів року, постійно перебої з електрикою, водовідведенням та водопостачанням. Велике питання щодо опалювального сезону, він під великим питанням», - сказав він.

Орлов нагадав, що Енергодар має централізовану систему опалення і вона йде від ТЕС, яка через військові дії не працює з весни, і від ЗАЕС, яка перебуває в режимі зупину.

«Перспектив по запуску опалення наразі немає», - сказав він.

Також мер зазначив, що працівників атомної станції примушують підписувати договори з фейковою керуючою компанією, яку створила росія, блокуються перепустки атомників, що може мати негативні наслідки в роботі станції.

Як повідомлялося, ЗАЕС, найбільша атомна станція в Європі, з 4 березня захоплена російськими військовими. Відтоді загарбники розміщують на майданчику станції військову техніку та боєприпаси, а також обстрілюють прилеглу територію. Обстрілюють росіяни і саму станцію, руйнуючи ЛЕП, спричиняючи відключення зовнішнього живлення станції і звинувачуючи в цьому ЗСУ.