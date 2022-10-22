На ТОТ Луганщини російські загарбники шантажують місцевих мешканців - знеструмлюють населені пункти, щоб люди залишали власні оселі.

23 жовтня 2022, 12:00

На тимчасово захоплених територіях Луганщини російські загарбники шантажують місцевих мешканців - знеструмлюють населені пункти, щоб люди залишали власні оселі.

Про це розповів у Телеграмі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«На півночі Луганщини почастішали випадки шантажу населення окупантами шляхом знеструмлення населених пунктів, що змушує деяких людей поступово залишити власні будинки», - зазначив він.

Водночас, Гайдай додав, що у Сєвєродонецьку вже збирають списки бажаючих заселитися в чужу домівку. «Адміністрація пропонує квартири з усіма умовами. Опитування розпочали із вулиці Новікова», - уточнив Гайдай.

Він також повідомив, що дедалі більше нещодавно мобілізованих російських військових відмовляються воювати в Україні.

«Так, на одному з підприємств у Кремінній під вартою утримують «мобіків», які відмовились воювати. Як стало відомо з відкритих джерел, лише в одному 488-му мотострілковому полку близько 70% мобілізованих після прибуття на передові позиції відмовились воювати. Дехто втік, решту утримують під охороною та намагаються під психологічним тиком повернути у стрій та відправити їх в атаку», - поінформував голова Луганської ОВА.

Нагадаємо, що ЗСУ 22 жовтня вчергове відбили атаку росіян на Білогорівку на Луганщині.