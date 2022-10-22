У Чорному, Азовському та Середземному морях на бойовому чергуванні - 17 ворожих суден

23 жовтня 2022, 16:00

Станом на 23 жовтня росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному, Азовському та Середземному морях 17 кораблів та катерів, серед яких є носії крилатих ракет «Калібр».

Про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Військово-Морських Сил Збройних сил.

«Станом на 23 жовтня 2022 в Чорному морі 2 носії КРМБ «Калібр», загальний залп яких складає 24 ракети, та діють в інтересах нанесення ракетних ударів по Україні; в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до 2 ворожих кораблів та катерів; в Середземному морі ворог утримує угруповання чисельністю 13 кораблів, в тому числі 5 носіїв КРМБ «Калібр» з сумарним залпом в 76 ракет», - йдеться у повідомленні.

За добу в інтересах росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Чорного моря - 33 судна, з них 5 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря - 49 суден, з них 10 суден рухалось з протоки Босфор.

Як повідомлялось раніше, станом на 21 жовтня російська федерація тримала на бойовому чергуванні в Чорному, Азовському та Середземному морях 20 кораблів та катерів, серед яких 6 – носії крилатих ракет «Калібр».