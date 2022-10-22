Через війну в Україні 90% потужностей вітрової енергетики виведені з експлуатації - Галущенко

23 жовтня 2022, 16:39

Унаслідок повномасштабного вторгнення росії 90% потужностей вітрової та 45-50% сонячної енергетики в Україні виведені з експлуатації.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв’ю каналу «Ми – Україна», передає кореспондент Укрінформу.

«Зелена» енергетика – це, напевно, найбільш постраждала галузь, адже на півдні України в нас основна частина потужностей. Ми втратили приблизно 90% «вітру» та 45-50% «сонця». Це величезні втрати», - сказав міністр.

Водночас він висловив переконання, що Україна має великий потенціал щодо розвитку відновлюваної енергетики, зокрема вітроенергетики. І Європа зацікавлена в тому, щоб після завершення війни інвестувати в цей напрямок.

«Ми мали стратегію, яка передбачала, що у 2030 році частка «зеленої» енергетики в енергобалансі України становитиме мінімум 25%. Думаю, що після нашої перемоги, з урахуванням тих руйнацій, завданих росією, ми, можливо, її переглянемо та збільшимо відсоток», - сказав Галущенко.

Як повідомлялося, з 10 жовтня росія здійснює масовані удари ракетами та дронами-камікадзе по цивільній енергетичній інфраструктурі України. В результаті пошкоджено понад 45 об'єктів енергетики. Укренерго запровадило обмеження електропостачання у центрі та на півночі України.