23 жовтня 2022, 17:30 Кулеба закликав весь світ заборонити телеканал RT через підбурювання до геноциду Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав уряди всіх країн заборонити мовлення російського пропагандистського телеканалу RT (russia today). Про це йдеться в його дописі у Твіттері. Зокрема, глава МЗС відреагував на відео, у якому ведучий пропагандистського каналу закликав до вбивства українських дітей. «Уряди, які досі не заборонили RT, мають подивитися цей уривок. Ось на чиєму ви боці, якщо дозволяєте RT працювати у ваших країнах. Агресивне підбурювання до геноциду (ця людина постане за це перед судом), нічого спільного зі свободою слова. Час заборонити RT у всьому світі!» - наголосив Кулеба. Ірта-fax Твітнути