Арахамія розповів, коли Рада планує ухвалити держбюджет-2023

23 жовтня 2022, 18:35

Український парламент очікує рекомендацій від місії Міжнародного валютного фонду по Україні, після урахування яких буде готовий ухвалювати Державний бюджет України на 2023 рік.

Про це розповів член Комітету ВР із питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія, передає Укрінформ з посиланням на сайт парламенту.

«Ми чекаємо закінчення роботи місії МВФ, і як тільки вона надасть свої рекомендації, ми їх врахуємо й ухвалюватимемо бюджет-2023. І хоча спочатку Фонд не хотів розпочинати нову місію до закінчення війни, то зараз, як бачимо, ситуація змінилася. Це велика робота на всіх рівнях. У підсумку ми переконали наших партнерів, і зараз тривають переговори. У нас оптимістичні очікування», - зазначив народний депутат.

Він додав, що у пріоритетах роботи Верховної Ради також є питання конфіскації російських активів і відшкодування коштів громадянам України за житло, втрачене внаслідок агресії рф.

«Перед нами стоїть питання врегулювання процедури конфіскації російських активів. Також чекає другого читання законопроєкт, який запроваджує конкретний механізм виплат тим людям, які втратили своє житло внаслідок збройної агресії з боку Росії», - резюмував Арахамія.

Як повідомлялось, Місія Міжнародного валютного фонду по Україні, що працювала у Відні (Австрія) з 17 по 20 жовтня 2022 року, завершила свою роботу.

Упродовж чотирьох днів роботи місії представники Національного банку та Міністерства фінансів провели низку зустрічей з експертами МВФ. Детально розглянуто питання поточного стану економіки України, макропрогнози, параметри державного бюджету на 2023 рік та джерела покриття його дефіциту.

Також сторони обговорили питання фінансово-економічної політики, які можуть бути закладені в нову Моніторингову програму із залученням Ради МВФ.

Вона стане основою для плану заходів Національного банку та уряду України з підтримання макроекономічної та фінансової стабільності, а також визначить потреби в зовнішньому фінансуванні.

Верховна Рада 7 жовтня ухвалила у першому читанні проєкт Державного бюджету України на 2023 рік.