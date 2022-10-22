У Бахмуті внаслідок російського обстрілу пошкоджена лікарня

У Бахмуті Донецької області внаслідок артилерійського обстрілу зазнала ушкоджень будівля лікарні.
Про це у Телеграмі повідомив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко.
«Сьогодні зранку росіяни обстріляли Бахмут з артилерії – поцілили в місцеву багатопрофільну лікарню інтенсивного лікування», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок обстрілу ніхто не постраждав. У будівлі медзакладу пошкоджено покрівлю, стіни, вибито вікна.
Як повідомлялося раніше, російські війська за добу завдали 20 ударів по Донецькій області, внаслідок обстрілів поранено двох дітей.