23 жовтня 2022, 19:00 У Бахмуті внаслідок російського обстрілу пошкоджена лікарня У Бахмуті Донецької області внаслідок артилерійського обстрілу зазнала ушкоджень будівля лікарні. Про це у Телеграмі повідомив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко. «Сьогодні зранку росіяни обстріляли Бахмут з артилерії – поцілили в місцеву багатопрофільну лікарню інтенсивного лікування», - йдеться у повідомленні. Зазначається, що внаслідок обстрілу ніхто не постраждав. У будівлі медзакладу пошкоджено покрівлю, стіни, вибито вікна. Як повідомлялося раніше, російські війська за добу завдали 20 ударів по Донецькій області, внаслідок обстрілів поранено двох дітей. Ірта-fax Твітнути