Внаслідок ракетного удару по Дніпру поранені 4 людини, дві - загинули.
Про це в Телеграмі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає Укрінформ.
"Це були трагічні пів доби… російська ракета, що прилетіла у Дніпро, убила двох людей. За уточненою інформацією, четверо - поранені. Це дві жінки і двоє чоловіків. Усі у лікарні. Троє важкі", - йдеться у дописі.
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