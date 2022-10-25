26 жовтня 2022, 08:32

Внаслідок ракетного удару по Дніпру поранені 4 людини, дві - загинули.

Про це в Телеграмі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає Укрінформ.

"Це були трагічні пів доби… російська ракета, що прилетіла у Дніпро, убила двох людей. За уточненою інформацією, четверо - поранені. Це дві жінки і двоє чоловіків. Усі у лікарні. Троє важкі", - йдеться у дописі.

Також вночі ворог бив по Нікопольщині.

російські війська накрили вогнем з «Градів» Червоногригорівську громаду. Люди не постраждали.

Є руйнування, понівечена лінія електропередач. Понад 600 родин лишилися без електрики. Аварійні бригади уже працюють.

Увечері українські військові приземлили черговий ворожий безпілотник.

Військові з повітряного командування «Схід» збили дрон-камікадзе «Shashed-136» у небі над Нікопольщиною.

Як повідомляв Укрінформ, у Дніпрі уламки російської ракети впали на автозаправну станцію, що спричинило пожежу.