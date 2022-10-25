Медики закликають українців щепитися проти грипу

26 жовтня 2022, 09:29

Минулого епідемічного сезону на грип та ГРВІ, включно з COVID-19, перехворіли майже 6 млн українців, при цьому найкращою профілактикою грипу залишається щорічна вакцинація.

Про це у Фейсбуці повідомляє Центр громадського здоров'я, передає Укрінформ.

"В Україні за епідемічний сезон 2021/2022 років офіційно зареєстрували 5,9 млн випадків захворювання на грип та ГРВІ, включно з COVID-19", – ідеться у повідомленні.

Медики нагадують, що грип – це вірусне захворювання, яке може спричиняти тяжкі ускладнення і смерть. Головна небезпека полягає в тому, що він постійно мутує. Однак, як зазначають у ЦГЗ, захиститися від грипу цілком можливо. Найкраща профілактика хвороби – щорічна вакцинація, вона захищає від усіх найбільш розповсюджених і небезпечних штамів.

Найкращий час для щеплення – на початку епідемічного сезону. Утім, вакцинуватися можна впродовж усього цього періоду.

Ефективність вакцини настає через 14 днів. Особливо важливо щепитися тим, хто належить до груп ризику – вагітним, людям віком за 60 років, дітям від 6 місяців.

У ЦГЗ уточнили, що придбати вакцини можна в аптеках і зробити щеплення у сімейного лікаря або у приватному медзакладі.