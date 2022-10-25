Росія вербує афганських командос для війни проти України – Foreign Policy

26 жовтня 2022, 10:00

Члени елітного корпусу командос Національної армії Афганістану одержують пропозиції приєднатися до російських військових для ведення бойових дій в Україні.

Про це повідомляє видання Foreign Policy.

Численні джерела в афганських збройних силах і службах безпеки кажуть, що навчена США легка піхота, яка майже 20 років боролася пліч-о-пліч з американськими та іншими союзними спецпідрозділами, може відіграти вирішальну роль у тому, що потрібно росії на полі бою в Україні.

Після того, як США залишила Афганістан у серпні 2021 року, без роботи залишилося 20-30 тисяч афганських добровольців-командос.

Штати витратили майже 90 млрд доларів на створення афганських національних сил оборони та безпеки. Командос, пише видання, завжди мали велику повагу, оскільки їх навчали морські котики США та британська спеціальна авіаційна служба.

Колишній чиновник, який також був офіцером афганського спецназу, вважає, що за вербуванням афганського спецназу стоїть ПВК «Вагнера».

Деякі колишні спецназівці повідомляють, що з ними зв'язувалися через WhatsApp та Signal із пропозиціями приєднатися до так званого російського «іноземного легіону». Колишні афганські військові кажуть, що до 10 тисяч колишніх командос можуть погодитися на пропозиції росії: «У них немає ні країни, ні роботи, ні майбутнього. Їм нема чого втрачати».

Нагадаємо, за інформацією української розвідки, росія залучила до війни проти України понад 8 тисяч найманців приватної військової компанії «Вагнера».