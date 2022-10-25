На деокупованих територіях ексгумували близько тисячі тіл

26 жовтня 2022, 15:00

На звільнених територіях ексгумували близько тисячі тіл загиблих.

Про це повідомляє сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«В результаті пошукової роботи вже ексгумували близько тисячі тіл загиблих героїв та мирних громадян. Зокрема, майже 450 в Ізюмі - на місці одного з наймасовіших поховань. Відкриваються шокуючі факти звірств окупантів: серед загиблих не тільки військові, а й цивільні – дорослі та діти. Але точні дані стануть відомі лише після експертизи», - йдеться у повідомленні.

Робота триває в співпраці з силовими структурами, піротехніками та пошуковими групами, створеними при ОВА.

Нагадаємо, що в Україні працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. У вихідні дні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за телефоном: (095) 896-04-21.

Повідомити про зниклих осіб можна безпосередньо Уповноваженому (099) 792-01-26).