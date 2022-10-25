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Суспільна думка
Регіональні
26 жовтня 2022, 20:04

Мешканців Пологівського району закликають виїхати - Запорізька ОВА

Районна влада закликає мешканців Пологівського району Запорізької області виїхати з небезпечних територій.

Про це в Телеграмі повідомляє Запорізька ОВА, передає Укрінформ.

"Через активні бойові дії, які відбуваються на території Пологівського району, влада закликає людей терміново виїздити у більш спокійні та безпечні місця України", - йдеться у дописі.

Зазначається, що ситуація дуже небезпечна, люди вимушені майже весь час переховуватись у підвалах під час обстрілів.

Ті, хто досі залишається у зоні ведення активних бойових дій, мають можливість виїхати на спеціальних евакуаційних автобусах або на власному транспорті. Організацією виїзду та розробкою плану опікуються керівники територіальних громад, а із записами людей на евакуацію допомагають місцеві волонтери.

Як повідомляв Укрінформ, війська рф близько 9.30 завдали ракетного удару по Запоріжжю та його околицях. Пошкоджено інфраструктурні об'єкти, за інформацією міськради, є постраждалі.

Фото: Запорізька ОВА

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