Сенат Польщі визнав російську владу терористичним режимом

26 жовтня 2022, 20:08

Сенат Польщі проголосував у середу, 26 жовтня, за резолюцію, якою визнав владу російської федерації терористичним режимом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Польське радіо.

За резолюцію проголосували всі присутні польські сенатори.

«Україна сьогодні захищає демократію і свободу. російські загарбники тероризують жителів українських міст, бомбардуючи цивільні об'єкти: дитячі садки, школи, театри та житлові масиви. Бандити в російській формі катують і вбивають військовополонених і мирних жителів окупованих територій. Викрадають українських дітей. Щоб виховати їх на режимі яничарів. Депортують, переселяють і відправляють українських громадян у віддалені райони росії», — йдеться в резолюції.

Як зазначено в документі, «всі ці акти державного тероризму ми добре знаємо зі сторінок історії. Європейці вірили, що їм ніколи не загрожуватиме геноцид і воєнні злочини. Тим часом путін і його апарат насильства повернулися до жорстоких практик сталінського та нацистського режимів. Тому росію необхідно перемогти та позбавити можливості загрожувати сусідам».

«Сенат Республіки Польща вкотре рішуче засуджує російську агресію і закликає всі країни, які виступають за мир, демократію та права людини, визнати уряд російської федерації терористичним режимом», — йдеться в резолюції.

Крім того, «Сенат Республіки Польща висловлює свою вдячність усім інституціям і організаціям, які взялися за розслідування та документування злочинів, скоєних проти українського суспільства, і закликає міжнародну спільноту надати повну підтримку Міжнародному кримінальному суду, який розслідує ці злочини».

У резолюції Сенат подякував всім полякам, уряду та місцевим адміністраціям, неурядовим організаціям і підприємцям за допомогу, надану з 24 лютого українцям, які рятувалися від російських бомб, переважно жінкам і дітям.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук привітав рішення Сенату Республіки Польща про визнання влади російської федерації терористичним режимом.

"Тільки вчора мав зустріч з маршалком Сенату Польщі Томашем Гродзьким, а вже сьогодні Сенат ухвалив резолюцію про визнання влади рф терористичним режимом. Так працюють друзі", – зазначив спікер.

Він подякував польським колегам за підтримку України та висловив сподівання, що рішення польського Сенату стане ще одним прикладом для інших країн, які мають почати називати речі своїми іменами.

Заступниця Голови ВР Олена Кондратюк також привітала рішення Сенату Польщі: "Вітаю одноголосне рішення сенаторів. Правда перемагає!"

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Як повідомлялося, Парламентська асамблея Ради Європи 13 жовтня ухвалила резолюцію, в якій оголосила режим у росії терористичним.