Конгресмени-демократи відкликали лист до Байдена про посилення дипломатії з рф

26 жовтня 2022, 08:36

Група демократів з нижньої палати Конгресу США офіційно відкликала свій лист до Байдена із закликом посилити дипломатичний діалог із кремлем, аби припинити війну в Україні, визнавши його несвоєчасним.

Про це йдеться в заяві голови Прогресивного кокусу Конгресу США Праміли Джаяпал, передає Укрінформ.

«Прогресивний кокус Конгресу відкликає свій недавній лист до Білого дому щодо України. Лист, складений кілька місяців тому, на жаль, був оприлюднений персоналом без перевірки», - зазначається в заяві.

Голова Кокусу взяла на себе відповідальність за цей випадок, визнавши, що це звернення вже не на часі.

«Через несвоєчасність дехто сприймає наше повідомлення хибно, вважаючи його еквівалентним недавній заяві лідера республіканців Маккарті, який погрожував припинити допомогу Україні, якщо республіканці отримають владу (більшість у Палаті представників – ред.)», - зауважила конгресвумен.

За її словами, близький зміст цих заяв «створив прикре враження», начебто демократи, які рішуче й одностайно підтримували всі пакети допомоги Україні, якось пов’язані з республіканцями, котрі прагнуть перервати цю підтримку з боку США.

«Немає нічого настільки віддаленого від правди. Кожна війна закінчується дипломатією, і ця закінчиться після перемоги України»,- підкреслила Джаяпал.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок три десятки ліберальних демократів з нижньої палати Конгресу США надіслали листа президенту Байдену щодо ситуації в Україні. Вони закликали главу Білого дому посилити дипломатичний діалог з росією, аби домовитися з нею про припинення війни в Україні.