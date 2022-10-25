До АРМА передали майно росіян і білорусів на 844 мільйони

26 жовтня 2022, 09:17

Правоохоронці передали до АРМА майно суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з росією та білоруссю, на суму понад 844 млн грн.

Про це повідомляє поліція Києва, передає Укрінформ

"В управління Агентству з розшуку та менеджменту активів передано низку майна, що належить громадянам російської та білоруської федерації. Загальна сума арештованого - понад 844 млн. гривень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поліцейські столичного главку розслідують низку кримінальних проваджень за ст. 110-2 Кримінального кодексу (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Як розповів заступник начальника слідчого управління поліції Києва Артем Родигін, у рамках досудового розслідування слідчі провели ряд санкціонованих обшуків задля вилучення документації як речових доказів.

«Відповідно до ухвал місцевих судів за клопотанням прокурорів Київської міської прокуратури російське, білоруське майно та кошти арештовано й передано до державного управління. Серед вилученого - 22 одиниці сільськогосподарської техніки, частка у статутному капіталі вагонобудівного заводу у розмірі 25%, 645 вагонів та інше майно організації, власником якої є громадянин рф. Також у переліку наявні три локомотиви білоруського об’єднання та гроші на банківських рахунках однієї з організації, власником якої є громадянин рб», - поінформував Родигін.

У межах досудового розслідування тривають заходи з метою встановлення інших активів, об’єктів нерухомості, корпоративних прав та майна, що належить безпосередньо або через афілійованих осіб росії, білорусі та їх резидентам.

Як повідомлялося, у Харкові арештували майно та права на підприємство, засноване московським власником. Жовтневий районний суд Харкова задовольнив клопотання прокурора та наклав арешт на корпоративні права російського ТОВ у сумі майже 12 млн грн і на п’ять транспортних засобів вартістю близько 2 млн грн. Наразі триває передача активів в управління АРМА.