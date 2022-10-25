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Ірина Верещук
Суспільна думка
Політика
26 жовтня 2022, 09:21

Перший телефонний дзвінок – українському Президентові: новий прем’єр Британії поспілкувався з Володимиром Зеленським

Прем’єр-міністр Ріші Сунак ввечері 25 жовтня зателефонував Президентові України Володимиру Зеленському, аби підкреслити Україні непохитну підтримку Сполученим Королівством.

Про це повідомляє пресслужба британського парламенту.

Він зазначив, що за його прем’єрства підтримка України Сполученим Королівством буде такою ж сильною, як ніколи.

Обидва лідери погодилися з необхідністю продовжувати тиск на варварський режим путіна шляхом продовження економічних санкцій.

Володимир Зеленський привітав з Ріші Сунака з призначенням та побажав щасливого Дівалі – головного індійського свята. Також український глава держави запросив прем’єра Великої Британії відвідати Україну.

Ріші Сунак подякував йому та висловив надію, що найближчим часом вони зустрінуться особисто.

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