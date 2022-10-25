У вишах рф викладатимуть «російську ідеологію» - ЗМІ

26 жовтня 2022, 09:26

Наступного року у програмі російських вишів очікується поява "ідеологічної дисципліни", суть якої в кремлі описали так: "Захід загниває, а у нас - велике майбутнє".

Як повідомляє Укрінформ, про це пише "Медуза" з посиланням на джерела в адміністрації президента рф і на співробітників російських вишів.

За інформацією видання, новий предмет – це аналог радянського "наукового комунізму". Програму для нього розробить товариство "Знание". Передбачається, що студенти негуманітарних спеціальностей вивчатимуть дисципліну один рік, гуманітарії - кілька років, а історики та політологи - протягом усього навчання.

"Ідеологічний курс" буде розбито на чотири блоки: "історичний", "культурний код", "росія у світі" та "образ майбутнього". Точний зміст блоків поки що невідомий, але всі куратори (зокрема, директор Ермітажу Михайло Піотровський і помічник президента рф Володимир Мединський) лояльні до чинної російської влади.

"Молоді люди мають розуміти ідеологію: куди йде росія і навіщо", - так одне з джерел пояснило "Медузі" причину появи нового предмета. Співрозмовники видання не виключають, що нова дисципліна також "допоможе остаточно зачистити російські виші від ліберальних викладачів".

Нагадаємо, у серпні в міносвіти росії оголосили, що з нового навчального року кожний понеділок у школах починатиметься з позакласного заняття "Розмови про важливе" на теми, "пов'язані з ключовими аспектами життя людини в сучасній росії". У методичках до цих уроків йдеться про "подвиги" російських військових в Україні та оспівується "служіння батьківщині".

Уже в середині вересня почали з'являтися повідомлення про погрози батькам школярів за відмову від участі їхніх дітей у "Розмовах про важливе". Вчителі лякають батьків поганим ставленням до їхніх дітей та можливим виключенням зі школи.