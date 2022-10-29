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Причетні до примусової мобілізації українців у військо рф будуть покарані. Ми маємо незаперечні факти, і всі вони будуть представлені Міжнародному кримінальному суду.
Ірина Верещук
Суспільна думка
Події
29 жовтня 2022, 12:00

Втрати рф у живій силі на війні в Україні перевищили 70 тисяч – Генштаб

Росія за добу втратила в Україні близько 550 своїх військових, повідомив вранці 29 жовтня Генеральний штаб Збройних сил України. Загалом від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 70 250 осіб, йдеться в повідомленні.

Серед інших втрат Росії, за даними Генштабу, такі:

  • танків ‒ 2659 (19 за останню добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 5401 (+23)
  • артилерійських систем – 1708 (+9)
  • РСЗВ – 380 (+1)
  • засобів ППО ‒ 195 (+3)
  • літаків – 273 (+1)
  • гелікоптерів – 252 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1406 (+5)
  • крилатих ракет ‒ 351
  • кораблів /катерів ‒ 16
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4107 (+19)
  • спеціальної техніки ‒ 152 (+1).

21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

Джерело: Радіо Свобода
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