Втрати рф у живій силі на війні в Україні перевищили 70 тисяч – Генштаб

Росія за добу втратила в Україні близько 550 своїх військових, повідомив вранці 29 жовтня Генеральний штаб Збройних сил України. Загалом від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 70 250 осіб, йдеться в повідомленні.
Серед інших втрат Росії, за даними Генштабу, такі:
- танків ‒ 2659 (19 за останню добу)
- бойових броньованих машин ‒ 5401 (+23)
- артилерійських систем – 1708 (+9)
- РСЗВ – 380 (+1)
- засобів ППО ‒ 195 (+3)
- літаків – 273 (+1)
- гелікоптерів – 252 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1406 (+5)
- крилатих ракет ‒ 351
- кораблів /катерів ‒ 16
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4107 (+19)
- спеціальної техніки ‒ 152 (+1).
21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.
За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.