29 жовтня 2022, 08:36 Ворог уночі обстріляв Дніпропетровщину, є поранений Уночі росіяни обстріляли три громади Дніпропетровщини - Нікопольську, Марганецьку та Мирівську. Як передає Укрінформ, про це у своєму Телеграмі пише голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. "Найбільше постраждав Нікополь. Там поранений 39-річний чоловік. Він у лікарні. Стан середньої тяжкості", - написав він. У місті пошкоджені 8 багатоповерхових та приватних будинків, кілька магазинів, меблева фабрика, готель, автобусна зупинка, газогін та електромережі. Російські снаряди спричинили пожежу на автозаправній станції та у гаражному кооперативі. Вогнеборці полум’я уже приборкали. У Марганецькій та Мирівській громадах минулося без постраждалих. У решті районі ніч без надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно. Ірта-fax Твітнути