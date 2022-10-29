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Суспільна думка
Регіональні
29 жовтня 2022, 08:36

Ворог уночі обстріляв Дніпропетровщину, є поранений

Уночі росіяни обстріляли три громади Дніпропетровщини - Нікопольську, Марганецьку та Мирівську.

Як передає Укрінформ, про це у своєму Телеграмі пише голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Найбільше постраждав Нікополь. Там поранений 39-річний чоловік. Він у лікарні. Стан середньої тяжкості", - написав він.

У місті пошкоджені 8 багатоповерхових та приватних будинків, кілька магазинів, меблева фабрика, готель, автобусна зупинка, газогін та електромережі.

Російські снаряди спричинили пожежу на автозаправній станції та у гаражному кооперативі. Вогнеборці полум’я уже приборкали.

У Марганецькій та Мирівській громадах минулося без постраждалих.

У решті районі ніч без надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно.

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