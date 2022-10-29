Ворог уночі обстріляв Дніпропетровщину, є поранений

Уночі росіяни обстріляли три громади Дніпропетровщини - Нікопольську, Марганецьку та Мирівську.
Як передає Укрінформ, про це у своєму Телеграмі пише голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Найбільше постраждав Нікополь. Там поранений 39-річний чоловік. Він у лікарні. Стан середньої тяжкості", - написав він.
У місті пошкоджені 8 багатоповерхових та приватних будинків, кілька магазинів, меблева фабрика, готель, автобусна зупинка, газогін та електромережі.
Російські снаряди спричинили пожежу на автозаправній станції та у гаражному кооперативі. Вогнеборці полум’я уже приборкали.
У Марганецькій та Мирівській громадах минулося без постраждалих.
У решті районі ніч без надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно.