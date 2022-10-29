Чорноморська зернова ініціатива врятувала 100 млн людей, але її термін закінчується 19 листопада

29 жовтня 2022, 08:43

Представник Генсека ООН Стефан Дюжаррік заявив, що зернова угода врятувала від крайньої бідності 100 млн людей.

Про це повідомляє пресслужба Генерального секретаря Організації об’єднаних націй.

«Наслідки підписаної у Стамбулі угоди чітко продемонстровані. Експорт зерна та інших харчових продуктів у рамках Чорноморської зернової ініціативи перевищив 9 мільйонів тонн за умови ретельного моніторингу та координації Спільного координаційного центру», — йдеться в повідомленні.

За інформацією Організації, відновлення експорту значно вплинуло зниження цін на пшеницю та інші продукти.

«Продовольчий індекс ФАО знижується 7 місяців поспіль. Згідно з нашими оцінками, заснованими на моделі Світового банку, зниження цін на основні продукти харчування опосередковано запобігло близько 100 мільйонам людей від крайньої бідності», — йдеться в заяві представника Генерального секретаря ООН Стефана Дюжарріка.

У заяві зазначається, що початкова тривалість угоди щодо спрощення експорту зерна та добрив з України становить 120 днів і може бути автоматично продовжена 19 листопада, якщо жодна зі сторін не заперечуватиме. «Ми закликаємо всі сторони докласти всіх зусиль, щоб відновити Чорноморську зернову ініціативу та реалізувати обидві угоди в повному обсязі», — йдеться в повідомленні на сайті ООН.

За словами Стефана Дюжарріка, Генеральний секретар ООН «висловлює свою непохитну відданість і рішучу підтримку поновленню та повній реалізації Чорноморської зернової ініціативи, а також повній реалізації угоди, підписаної з російською федерацією».