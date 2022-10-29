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Ірина Верещук
Суспільна думка
Економіка
29 жовтня 2022, 08:43

Чорноморська зернова ініціатива врятувала 100 млн людей, але її термін закінчується 19 листопада

Представник Генсека ООН Стефан Дюжаррік заявив, що зернова угода врятувала від крайньої бідності 100 млн людей.

Про це повідомляє пресслужба Генерального секретаря Організації об’єднаних націй.

«Наслідки підписаної у Стамбулі угоди чітко продемонстровані. Експорт зерна та інших харчових продуктів у рамках Чорноморської зернової ініціативи перевищив 9 мільйонів тонн за умови ретельного моніторингу та координації Спільного координаційного центру», — йдеться в повідомленні.

За інформацією Організації, відновлення експорту значно вплинуло зниження цін на пшеницю та інші продукти.

«Продовольчий індекс ФАО знижується 7 місяців поспіль. Згідно з нашими оцінками, заснованими на моделі Світового банку, зниження цін на основні продукти харчування опосередковано запобігло близько 100 мільйонам людей від крайньої бідності», — йдеться в заяві представника Генерального секретаря ООН Стефана Дюжарріка.

У заяві зазначається, що початкова тривалість угоди щодо спрощення експорту зерна та добрив з України становить 120 днів і може бути автоматично продовжена 19 листопада, якщо жодна зі сторін не заперечуватиме. «Ми закликаємо всі сторони докласти всіх зусиль, щоб відновити Чорноморську зернову ініціативу та реалізувати обидві угоди в повному обсязі», — йдеться в повідомленні на сайті ООН.

За словами Стефана Дюжарріка, Генеральний секретар ООН «висловлює свою непохитну відданість і рішучу підтримку поновленню та повній реалізації Чорноморської зернової ініціативи, а також повній реалізації угоди, підписаної з російською федерацією».

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