29 жовтня 2022, 08:47 Литва відправила Україні обладнання для ремонту пошкоджених електропідстанцій Литовські компанії надіслали Україні обладнання для ремонту пошкоджених окупантами електричних підстанцій та газопроводів. Про це повідомили на твітер-сторінці литовського оператора Litgrid. Зазначається, що обладнання надіслали компанії Litgrid та Amber Grid на суму майже 100 тис. євро. «Через цілеспрямоване руйнування росією енергетичної інфраструктури України Litgrid та Amber Grid терміново відправили обладнання на суму майже 100 000 євро для ремонту пошкоджених електричних підстанцій та газопроводів. Допомогу надсилатимуть через неурядову організацію Blue/Yellow», — йдеться у повідомленні. Джерело: Litgrid Ірта-fax Твітнути