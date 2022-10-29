29 жовтня 2022, 08:55

За інформацією Луганської обласної державної адміністрації У Червонопопівці на Кремінщині знищено близько 20 військових рф, ще 30 – поранені, у Біловодську росіяни живуть навіть у дитсадках, окупаційна влада дозволила без підстав проводити обшуки у домівках

Майже щодня ми пересвідчуємося у влучності українських артилеристів – горять склади з БК, казарми, техніка окупантів. Чергове влучання – на Кремінщині.

У Червонопопівці знищено до 20 військовослужбовців противника, а близько 30 окупантів отримали поранення різного ступеня важкості.

Ті, що ще живі, не знаходять собі місця. Займають не тільки житлові будинки, а й дитсадки, як от у Біловодську.

Разом із посиленням комендантської години на окупованій території так званим правоохоронним органам надано право проводити особистий огляд людей, їх речей, житла, транспортних засобів, а при підставах – затримувати громадян і транспортні засоби.

Тобто, сподобалась квартира – можна її безпідставно обшукати, зайти щось цікаве. Ну або цінне.

Водночас російські війська продовжують обстріл звільнених населених пунктів.

28 жовтня постраждали, зокрема, Невське, Новоєгорівка, Білогорівка та Стельмахівка на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 24 удари по районах зосередження озброєння та військової техніки, а також позиціях комплексів ППО противника.

На різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони збили два штурмовики Су-25, один гелікоптер Мі-8 та один БпЛА ворога.

Воїни ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили позиції батареї самохідних артилерійських установок та інші важливі військові об’єкти противника.