Залужний поінформував американського генерала Міллі про провідні завдання української армії

29 жовтня 2022, 10:00

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний поінформував голову Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі про ключові завдання української армії. Про таке йдеться у повідомлені, текст якого розміщено на офіційній сторінці головнокомандувача ЗСУ в соцмережі Telegram.

"Повідомив своєму візаві, що Сили оборони України зосереджують зусилля на таких ключових завданнях", – написав Залужний у телеграм-каналі в ніч на суботу.

Зокрема, йдеться про звільнення окупованих територій, недопущення захоплення ворогом нових ділянок, забезпечення прикриття об'єктів критичної інфраструктури Української держави засобами протиповітряної та протиракетної оборони, а також продовження формування та підготовки резервів для ведення майбутніх бойових дій.

Залужний зазначив, що противник не має успіху на фронті, попри суттєву перевагу, зокрема, у збільшенні кількості військ за рахунок мобілізованих. За його словами, українські позиції залишаються незмінними, а оборонна операція виконується успішно відповідно до плану.