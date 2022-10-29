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Причетні до примусової мобілізації українців у військо рф будуть покарані. Ми маємо незаперечні факти, і всі вони будуть представлені Міжнародному кримінальному суду.
Ірина Верещук
Суспільна думка
Політика
29 жовтня 2022, 10:00

Залужний поінформував американського генерала Міллі про провідні завдання української армії

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний поінформував голову Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі про ключові завдання української армії. Про таке йдеться у повідомлені, текст якого розміщено на офіційній сторінці головнокомандувача ЗСУ в соцмережі Telegram.

"Повідомив своєму візаві, що Сили оборони України зосереджують зусилля на таких ключових завданнях", – написав Залужний у телеграм-каналі в ніч на суботу.

Зокрема, йдеться про звільнення окупованих територій, недопущення захоплення ворогом нових ділянок, забезпечення прикриття об'єктів критичної інфраструктури Української держави засобами протиповітряної та протиракетної оборони, а також продовження формування та підготовки резервів для ведення майбутніх бойових дій.

Залужний зазначив, що противник не має успіху на фронті, попри суттєву перевагу, зокрема, у збільшенні кількості військ за рахунок мобілізованих. За його словами, українські позиції залишаються незмінними, а оборонна операція виконується успішно відповідно до плану.

Джерело: Українські новини
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