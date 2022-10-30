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Сергій Гайдай: "- Лисичанськ …… чудове українське місто)) Ох і роботи буде по відновленню ……."
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Причетні до примусової мобілізації українців у військо рф будуть покарані. Ми маємо незаперечні факти, і всі вони будуть представлені Міжнародному кримінальному суду.
Ірина Верещук
Суспільна думка
Події
31 жовтня 2022, 08:50

Україна - під масованою ракетною атакою

російські війська масовано атакують Україну ракетами.

Про це передає Укрінформ.

8:48

В Черкаській області росіяни під час ракетного обстрілу пошкодили критичну інфраструктуру. Частина регіону залишилися без світла.

8:43

Зранку ворог атакував об‘єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі.

8:20

Вінниччина перебуває під ракетним обстрілом.

8:14

У Києві чутно вибухи - працює протиповітряна оборона, громадян закликають перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

8:01

У Київській області вранці 31 жовтня спрацювала система протиповітряної оборони.

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