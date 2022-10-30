Україна - під масованою ракетною атакою

російські війська масовано атакують Україну ракетами.
Про це передає Укрінформ.
8:48
В Черкаській області росіяни під час ракетного обстрілу пошкодили критичну інфраструктуру. Частина регіону залишилися без світла.
8:43
Зранку ворог атакував об‘єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі.
8:20
Вінниччина перебуває під ракетним обстрілом.
8:14
У Києві чутно вибухи - працює протиповітряна оборона, громадян закликають перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
8:01
У Київській області вранці 31 жовтня спрацювала система протиповітряної оборони.