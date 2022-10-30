31 жовтня 2022, 09:04 Масований обстріл Дніпропетровщини: 40 снарядів із «Градів», важка артилерія та дрони-камікадзе Уночі 31 жовтня російські окупаційні війська завдали удару по Нікопольському району Дніпропетровської області. А в області пошкоджено кілька десятків житлових будинків та енергетична інфраструктура, загинула жінка. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. «Ніч масованих обстрілів. Росіяни атакували РСЗВ, важкою артилерією та дронами-камікадзе. На Нікопольщині під вогонь потрапила Марганецька громада. Найбільше постраждав сам Марганець. Туди прилетіли 40 снарядів з російських «Градів». Загинула 31-річна жінка. Ще одна жінка — поранена. Вона у лікарні», — написав він і додав, що в місті пошкоджено майже 30 багатоповерхових та приватних будинків. Понівечено місцевий ліцей, адміністративну будівлю, автівки та лінії електропередач. У Кам’янському районі ворог ударив дронами-камікадзе по об’єкту енергетичної інфраструктури. Серйозні руйнування. АрміяInform Твітнути