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Суспільна думка
Події
31 жовтня 2022, 09:04

Масований обстріл Дніпропетровщини: 40 снарядів із «Градів», важка артилерія та дрони-камікадзе

Уночі 31 жовтня російські окупаційні війська завдали удару по Нікопольському району Дніпропетровської області. А в області пошкоджено кілька десятків житлових будинків та енергетична інфраструктура, загинула жінка.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«Ніч масованих обстрілів. Росіяни атакували РСЗВ, важкою артилерією та дронами-камікадзе. На Нікопольщині під вогонь потрапила Марганецька громада. Найбільше постраждав сам Марганець. Туди прилетіли 40 снарядів з російських «Градів». Загинула 31-річна жінка. Ще одна жінка — поранена. Вона у лікарні», — написав він і додав, що в місті пошкоджено майже 30 багатоповерхових та приватних будинків. Понівечено місцевий ліцей, адміністративну будівлю, автівки та лінії електропередач.

У Кам’янському районі ворог ударив дронами-камікадзе по об’єкту енергетичної інфраструктури. Серйозні руйнування.

АрміяInform
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