Ракетний удар по Харківщині: пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури

31 жовтня 2022, 09:07

Сьогодні, 31 жовтня, приблизно о 8:00 ранку ворог завдав по Харкову та Чугуївському району ракетних ударів. Попередньо, ракетами комплексу С-300, які запустили з бєлгорода російської федерації.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури. Тому можливі перебої зі світлом. Постраждалих на цю хвилину немає, всі служби працюють на місцях влучань», – написав він.

Крім того, протягом минулої доби ворог продовжив терор мирного населення Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Ізюмського районів області. Зокрема були обстріляне місто Куп’янськ, смт Дворічна, Вовчанська громада. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди, сталися пожежі.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, минулої доби в Ізюмському районі госпіталізований з пораненням 16-річний хлопець. Його стан медики оцінюють як середній.