Мешканці Лисичанська і Кремінної скаржаться на брак харчів - ОВА

01 листопада 2022, 07:08

Жителі тимчасово захоплених російськими військами Кремінної та Лисичанська Луганської області скаржаться на відсутність харчових продуктів.

Про це у Фейсбуці повідомила Луганська обласна військова адміністрація, передає Укрінформ.

«Жителі Кремінної кинуті практично напризволяще. У кранах іноді з’являється вода, світло та газ відсутні. Полиці магазинів порожніють – продуктів майже немає, а на ті, що залишилися, ціни зростають майже щодня. Підвезення ніхто не робить», – йдеться у повідомленні.

За інформацією ОВА, на відсутність харчів скаржаться й лисичани з віддалених районів міста. Придбати там щось майже неможливо, але є гуманітарна допомога – у достатку дають моркву та буряки.

До багатьох шкіл у захоплених районах діти приходять раз на тиждень - отримати на подвір’ї завдання на наступні сім днів. Тим часом іще 178 учителів пройшли «перепідготовку» в так званому «інституті професійного розвитку луганського державного педагогічного університету» за додатковими професійними програмами.

Як повідомлялося, у Луганській області російські загарбники примушують населення отримати паспорт рф до 1 січня.