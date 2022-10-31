В Україні попит на генератори та павербанки злетів у 10 разів: на ринку виник дефіцит

01 листопада 2022, 16:17

В Україні через атаку Росії на енергетичну систему та віялові відключення електроенергії попит на павербанки та генератори злетів у 10 разів. Найчастіше українці купують компактні генератори потужністю 2,5-2,8 кВт.

Про це OBOZREVATEL повідомили представники одного з великих маркетплейсів. Так, у вересні кількість проданих генераторів збільшилась у 10 разів, а у жовтні – у 5 разів порівняно з аналогічним періодом минулого року. Середній чек загалом зріс на 82% і становить понад 30 тисяч гривень. Найбільш популярні моделі, які вибирають українці, – це компактні генератори 2,5-2,8 кВт. Власники приватних будинків віддають перевагу двопаливним генераторам, дизельним і бензиновим, 5,5 кВт і більше.

Через високий попит на ринку стався дефіцит. Середній чек зарядних станцій за 3 квартал становить 28 тисяч гривень. Обсяг продажів павербанків зріс удесятеро порівняно з 2021 роком.

Якщо в довоєнний час популярними були менш ємні моделі, то нині підвищений попит мають більш ємні від 20000 mAh, які підходять для смартфонів, смарт-годинників і планшетів. Середній чек за 3 квартал 2022 року становить 2 тисячі гривень.

"Також продовжують купувати необхідну електроніку, товари для віддаленої роботи, навчання та побуту – ці категорії товарів не втрачають популярності, хоча загальний попит знизився. Продаж одягу, взуття, шкільної форми, дитячих товарів та іграшок впав на 90%. До грудня на генератори, сонячні панелі, павербанки спостерігатиметься дефіцит", – зазначає Наталія Панкратова, операційна директорка ДК "АЛЛО" та керівник маркетплейсу allo.ua.