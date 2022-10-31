рф планує розмістити іранські ракети на північ від України, збивати їх фактично нічим - Ігнат

01 листопада 2022, 16:25

Сили оборони робитимуть все можливе, аби протидіяти іранським ракетам, які рф планує розмістити на північному кордоні України. Водночас на сьогодні Україна має лише протиповітряну оборону, а не протиракетну, тож збивати такі ракети буде вкрай складно.

Про це під час брифінгу в медіацентрі Україна-Укрінформ повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

“Ми безумовно що будемо вживати усіх заходів і засобів захисту від цих ракет, тому що велика імовірність, що вони будуть доставлені на північ від України, звідки вони можуть запускатись, щоб загрожувати всій Україні — 300 км одна ракета, інша ракета - 700 км має дальність ураження. Так, це балістичні ракети, проти цих ракет ми не маємо ефективного захисту. Збивати їх теоретично можна, але це фактично дуже важко зробити тими засобами, що у нас є сьогодні на озброєнні. У нас засоби протиповітряної, а не протиракетної оборони. А ті ракети, які окупант планує отримати від Ірану — це саме балістика”, - повідомив Ігнат.