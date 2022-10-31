Жовтень у Києві був одним із найтепліших за понад 140 років

01 листопада 2022, 16:29

У Києві середньомісячна температура повітря жовтня склала +10,6°, що вище за кліматичну норму на 2,0°.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

“Середньомісячна температура повітря жовтня у Києві склала +10,6°С, що вище за кліматичну норму на 2,0°С. Це забезпечило йому 13 позицію у рейтингу найтепліших з 1881 року”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цьогорічний жовтень порадував киян «бабиним літом», яке тривало, починаючи з 6 числа, чотири дні.

Найтеплішим днем було 18 жовтня, коли максимальна температура досягла +22,1°, а найхолоднішим – 21 жовтня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до 0,5°.

На проспекті Науки випало 44 мм опадів, що становить 96% кліматичної норми.