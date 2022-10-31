Для киян опублікували оновлені графіки відключень електроенергії

01 листопада 2022, 16:36

ДТЕК «Київські електромережі» публікує оновлені графіки стабілізаційних відключень електроенергії, за якими світло не обов’язково вимикатимуть на 12 годин.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, передає Укрінформ.

“ДТЕК «Київські електромережі» оновив графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Ситуація досі лишається складною, тому НЕК «Укренерго» і ДТЕК змушені проводити стабілізаційні відключення електроенергії. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити енергооб’єкти, що окупанти зруйнували протягом трьох тижнів”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що оновлені графіки відключень враховують досвід попередніх 3 тижнів відключень та зворотний зв'язок від клієнтів.

Опубліковані графіки – це графіки імовірних відключень, що дозволять підготуватись до відключення світла, якщо у НЕК «Укренерго» буде необхідність збалансувати енергосистему. У графіках вказані всього 3 імовірні часові проміжки, коли для кожної адреси може відключатися електроенергія. Наразі енергетики роблять усе можливе, щоб відключення кожної адреси тривало не довше 4 годин.

В енергокомпанії пояснюють, що опубліковані три черги не означають, що світло за однією адресою буде відсутнє протягом всіх часових проміжків. Якщо енергосистема працюватиме коректно – відключення взагалі не застосовуватимуть. Якщо необхідно буде зменшити навантаження на енергосистему, відключення доведеться застосовувати протягом одного або кількох часових проміжків. Відключення ж за всіма трьома проміжками часу, і особливо в нічний час, можливе лише в критичних випадках.

Наголошується, що графіки складені на основі тих об’ємів, які необхідні НЕК «Укренерго», щоб збалансувати енергосистему. Відключення однієї групи в рамках стабілізаційного графіка розраховані на скорочення споживання до 250 МВт. Якщо є розпорядження скоротити споживання більше ніж на 250 МВт, то відключення стають екстреними. У такому випадку графік не діє. Про застосування екстрених відключень клієнтів попереджатимуть.

Також для більш рівномірного відключення серед клієнтів у графіку розширений перелік адрес, до яких застосовуються стабілізаційні відключення. Виняток – об’єкти критичної інфраструктури міста і будинки, які живляться від тих же електроліній. Якщо ви не знайшли своєї адреси в графіку відключення – повідомте через форму зворотнього зв’язку ДТЕК.

Водночас, якщо світло не з’явилось після 4 годин із моменту відключення – це може означати необхідність подовжити терміни для усунення аварійної ситуації, які почастішали через застосування стабілізаційних відключень. Про такі випадки просять повідомляти через чат-бот ДТЕК «Київські електромережі» у Telegram та Viber та в особистих повідомленнях сторінки Facebook. Фахівці ДТЕК «Київські електромережі» зроблять все можливе, що максимально швидко усунути аварію та повернути світло.

У компанії зазначають, що стабілізаційні відключення необхідні для того, аби забезпечити роботу енергосистеми України, яка зазнала і продовжує зазнавати масованих атак. Актуальний графік можна знайти на сайті ДТЕК «Київські електромережі».

Як повідомляв Укрінформ, у Києві після ворожих обстрілів повністю відновлене водо- та енергопостачання.