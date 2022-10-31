Данілов назвав головного ідеолога Кремля по знищенню української енергетики

01 листопада 2022, 16:49

У Раді безпеки та оборони України назвали головного лобіста руйнування української енергосистеми у Росії. Ідея та пропагування ракетних атак на об'єкти енергосистеми в Україні належить заступнику глави адміністрації президента РФ Володимира Путіна Сергієві Кірієнку.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Він підкреслив: Україна атаки витримає, а от Кірієнко вже підписав собі вирок.

"Головним ідеологом і лобістом руйнування енергетичної інфраструктури є заступник глави адміністрації президента Сергій Кірієнко, який, працюючи в "Росатомі", добре розбирається в енергетичній сфері. Україна поіменно знає, хто в Росії має відповідати і за що", – зазначив секретар РНБО.

Він також підкреслив: Кірієнко неодмінно відповідатиме за злочини проти українського народу.

"Ми витримаємо, як би важко не було, але Кірієнко вже підписав свій вирок у цивілізованому світі", – наголосив Данілов.

Нагадаємо, напередодні, 31 жовтня, Україна зазнала масованої ракетної атаки з боку агресора. Війська РФ завдали ударів по 10 регіонам України. Пошкоджено 18 об'єктів, переважно – енергетичних. Сотні населених пунктів виявилися знеструмленими, у багатьох містах та селах почалися перебої з водопостачанням.