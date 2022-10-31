У Києві затримали шахрая: обіцяв фірмі за $500 тисяч «уникнути» санкцій РНБО

01 листопада 2022, 07:14

Правоохоронці затримали шахрая, який видавав себе за працівника СБУ й за хабар у 500 тис. доларів обіцяв допомогти одній з комерційних структур уникнути економічних санкцій РНБО.

Про це у Фейсбуку повідомляє СБУ, передає Укрінформ.

“СБУ та ДБР затримали шахрая, який видавав себе за співробітника Служби безпеки України. Чоловік обіцяв одній із комерційних структур "уникнення" економічних санкцій РНБО за хабар у 500 тис. доларів США", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, фігурант також «гарантував» використати свої «зв’язки» для закриття кримінального провадження щодо представників цієї компанії, до керівного складу якої раніше входив громадянин рф.

За даними спецслужби, шахрай запевняв, що начебто зможе «вирішити» ці питання з Офісом генпрокурора, СБУ та РНБО. При цьому він використовував підроблене «службове посвідчення» співробітника СБУ.

Правоохоронці затримали шахрая під час передачі йому першої частини хабаря у розмірі 250 тис. дол. З'ясувалося, що він уже перебуває у загальнодержавному розшуку за підозрою в умисному вбивстві.

Зловмиснику повідомлено про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.

Як повідомляв Укрінформ, 29 жовтня працівника Головного управління СБУ у Києві та області затримали під час одержання хабаря від підприємця за повернення техніки, вилученої в рамках кримінального провадження.