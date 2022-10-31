У Дніпрі та Полтаві пролунали вибухи: РФ атакувала регіони дронами-камікадзе.

01 листопада 2022, 07:25

Вночі у вівторок, 1 листопада, у Дніпрі та Полтаві чули вибухи після оголошення повітряної тривоги. Війська РФ атакували регіони іранськими дронами-камікадзе.

Вибухи у Полтаві підтвердив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у Telegram. Він закликав людей залишатися в укриттях та пообіцяв надати детальну інформацію пізніше.

У місті було неспокійно близько 2:00, а згодом близько 3:00.

Пізніше Лунін написав, що росіяни атакували Полтавщину безпілотниками, три з яких вже вдалося збити.

"Ще кілька фіксують над областю. Залишаємося в укриттях!" – наголосив він.

Згодом стало відомо, що на Полтавщині чотири ворожі дрони впали на цивільні об’єкти, почалася пожежа.

"На місці працюють рятувальники і приборкують пожежу, попередньо жертв немає", – написав Дмитро Лунін.

Про вибухи у Дніпрі писали у місцевих Telegram-каналах. Два вибухи пролунали в місті о 2:11, до і після цього на Дніпропетровщині були помічені дрони окупантів Shahed.

На місці одного з вибухів у Дніпрі почалася сильна пожежа.